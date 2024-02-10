السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|"اللهم بلغنا رمضان".. "الإفتاء" تعلن غدًا الأحد غرة شهر شعبان.. هاتريك أكرم عفيف يقتل أحلام الأردن ويتوج قطر بطلًا لكأس آسيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

لا يفوتك هذا المساء| نجم الإسماعيلي مستمر في الانقطاع.. وأول رد من الأعلى للآثار على "أزمة تماثيل الأوشابتى"

"اللهم بلغنا رمضان".. "الإفتاء" تعلن غدًا الأحد غرة شهر شعبان

استطلعت دار الإفتاء بعد غروب شمس اليوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر رجب، هلال شهر شعبان لعام 1445 هجريًا، من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية والتي تحققت لديها شرعًا رؤية الهلال، للمزيد اضغط هنا.

 

وول ستريت جورنال: مصر هددت بتعليق معاهدة السلام ردا على أي عملية عسكرية في رفح

أكد تقرير لصحيفة"وول ستريت جورنال" الأمريكية، مساء السبت، على تلويح مصر بتعليق اتفاق السلام مع إسرائيل، في حال اجتياح الجيش الاسرائيلي مدينة رفح، وعبور موجة من الفلسطينيين الحدود، للمزيد اضغط هنا.

 

هاتريك أكرم عفيف يقتل أحلام الأردن ويتوج قطر بطلًا لكأس آسيا

حقق المنتخب القطري لقب بطولة كأس آسيا 2023 بعد الفوز على نظيره الأردني في المباراة النهائية للبطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحصد لقبه الثاني على التوالي والثاني في تاريخه بعد نسخة 2019، للمزيد اضغط هنا.

 

 

فى غياب صلاح.. ليفربول يستعيد صدارة الدورى الإنجليزى بثلاثية فى مرمى بيرنلى

انتصر فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على ضيفه بيرنلي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بثلاثة أهداف مقابل هدف، للمزيد اضغط هنا.

 

 

"أونروا": تعالى الصيحات الدولية والأممية بالتحذير من التصعيد الإسرائيلى فى "رفح" الفلسطينية

أكد المتحدث الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبوحسنة، أن الدعوات الدولية والأممية تعالت صيحاتها بالتحذير من التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، للمزيد اضغط هنا.

لا يفوتك هذا المساء رمضان شعبان رفح مصر معاهدة السلام

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