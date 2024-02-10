وول ستريت جورنال: مصر هددت بتعليق معاهدة السلام ردا على أي عملية عسكرية في رفح

أكد تقرير لصحيفة"وول ستريت جورنال" الأمريكية، مساء السبت، على تلويح مصر بتعليق اتفاق السلام مع إسرائيل، في حال اجتياح الجيش الاسرائيلي مدينة رفح، وعبور موجة من الفلسطينيين الحدود.



وحسب مسؤول غربي بارز تحدث إلى الصحيفة الأمريكية، فإن المسؤولين المصريين حثوا نظرائهم الغربيين على إبلاغ إسرائيل بأنهم يعتبرون أي تحرك لإجبار سكان غزة على العبور إلى سيناء بمثابة انتهاك من شأنه أن يعلق فعليا معاهدة السلام لعام 1979.



ووصف مسؤولؤن أمريكيون وإسرائيليون الرسالة المصرية بأنها كانت واضحة ومباشرة، قائلين:" حيث هددت مصر بتعليق المعاهدة إذا دفع الجيش الإسرائيلي سكان غزة إلى مصر بشكل مباشر".

مصر تنقل تحذيراتها لـ"بلينكن"

وقال مسؤول إسرائيلي إن الحكومة كررت هذا التحذير لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء، عندما كان بلينكن في القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المسؤول الأمريكي إن مصر أوضحت أنها مستعدة لحماية حدودها، ربما بالدبابات، إذا بدأ دفع الفلسطينيين إلى سيناء.

وأوردت الصحيفة أنه على الرغم من التوترات المتزايدة، لا يزال المسؤولون المصريون والإسرائيليون يتواصلون مع بعضهم البعض.

وفي وقت سابق اليوم السبت، حذر وزير خارجية سامح شكري من "آثار وخيمة لأي توسع للعمليات العسكرية الإسرائيلية جنوب قطاع غزة".

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي إن "العمليات العسكرية في جنوب غزة تنبئ بمزيد من الوضع المأساوي والتطورات في رفح ستؤدي لمزيد من التدهور في القطاع".



وأضاف أن "ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي أدت لتداعيات الصراع وهو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا"، وأكد أن "الأولوية هي لوقف إطلاق النار ومنع تهجير الفلسطينيين".



وقال إن "القاهرة شهدت مشاورات لتقريب وجهات النظر بهدف التوصل لوقف كامل لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومنع أي تصفية للقضية الفلسطينية".

العملية الإسرائيلية في رفح

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي صادق على عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاستعدادات لعملية في رفح بدأت قبل أسابيع والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين الفلسطينيين.

وكانت القناة "12" الإسرائيلية قد كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن العملية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين".

وفي وقت سابق، أشارت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب في غزة والإبقاء على 4 كتائب لحماس في رفح.