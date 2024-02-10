السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"أونروا": تعالى الصيحات الدولية والأممية بالتحذير من التصعيد الإسرائيلى فى "رفح" الفلسطينية

غزة
غزة

أكد المتحدث الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبوحسنة، أن الدعوات الدولية والأممية تعالت صيحاتها بالتحذير من التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونبه متحدث "أونروا" - في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت - إلى خطورة النتائج الكارثية لإقدام إسرائيل بالدخول إلى منطقة رفح؛ حيث سيحدث  "حمام من الدم".

ولفت إلى أن هناك مئات الآلاف من النازحين والمرضى المصابين بأمراض "فتاكة"، أهمها التهاب الكبد الوبائي، وجميعهم يحتاجون إلى العلاج.

وفيما يتعلق بدعم أونروا، قال المتحدث "ما لدينا من تمويل سيكفي فقط لنهاية هذا الشهر الحالي"، مؤكدًا أنه حال لم يتم تمويل "أونروا" مجددًا؛ سيتم إيقافها في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وسوريا والأردن ولبنان، مضيفًا أن "أونروا لن تكون قادرة على تقديم المساعدات خلال أسابيع وإسرائيل تخطط لعملية عسكرية كبرى في رفح، حيث إن أونروا هي التي تقدم كل الخدمات اللوجستية والطبية والمواد الغذائية للنازحين في مراكز الإيواء وخارجها علاوة على تزويد محطات المياه بالوقود وكذلك المستشفيات".

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