هاتريك أكرم عفيف يقتل أحلام الأردن ويتوج قطر بطلًا لكأس آسيا

حقق المنتخب القطري لقب بطولة كأس آسيا 2023 بعد الفوز على نظيره الأردني في المباراة النهائية للبطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحصد لقبه الثاني على التوالي والثاني في تاريخه بعد نسخة 2019.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب قطر بهدف دون رد.

واستحوذ المنتخب الأردني على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فميا جاءت الخطورة والأفضلية الهجومية للمنتخب القطري.

وضغط لاعبو المنتخب القطري على دفاعات نظيرهم الأردني من أجل تسجيل هدف التقدم بشكل مبكر، وأهدروا أكثر من فرصة محققة للتسجيل، بينما تسبب التسرع في إنهاء الهجمات في إضاعة العديد من الفرص المحققة للمنتخب الأردني.

وشهد ربع الساعة الأول من المباراة تبادل الهجمات بين كلا الفريقين ولكن المنتخب القطري كان الأخطر والأقرب للمرمى.

وتحصل منتخب قطر على ركلة جزاء بعد عرقلة أكرم عفيف داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22 وسددها على يمين الحارس وسكنت الشباك معلنة عن أول أهداف قطر.

وكثف لاعبو المنتخب القطري محاولاتهم الهجومية في الدقائق التالية للهدف من أجل إضافة الهدف الثاني، فيما حاول لاعبو منتخب الأردن الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل.

وجاءت أخطر فرص منتخب الأردن في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما اخترق علي علوان منطقة جزاء قطر ولعب كرة عرضية أرضية ناحية موسى التعمري الذي حولها بقدمه اليسرى في المرمى وارتطمت الكرة بساق الحارس القطري وتحولت لركلة ركنية.

واستمرت المحاولات الأردنية لتسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، ولعب علي علوان كرة عرضية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء ووصلت لموسى التعمري الذي سددها مباشرة بيسراه واعتلت العارضة.

وسدد لاعبو منتخب قطر 4 كرات على المرمى من 5 محاولات وخرجت واحدة من الملعب، مقابل تسديدة على المرمى من 4 محاولات لمنتخب الأردن.

وتقاسم كلا المنتخبين الاستحواذ على مجريات اللعب بحلول نهاية الشوط الأول بنسبة 50% لكل منهما.

واستحوذ لاعبو منتخب الأردن على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا وفي مستوى متوسط بين كلا الفريقين.

وضغط لاعبو منتخب الأردن من الدقائق الأولى للشوط الثاني من أجل تسجيل هدف التعادل والعودة للمباراة مرة أخرى.

وسجل يزن النعيمات هدف التعادل لمنتخب الأردن في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وتحصل المنتخب القطري على ركلة جزاء في الدقيقة 73 سجلها أكرم عفيف.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية على المرمى في الدقائق التالية من عمر المباراة وحاول كل منهما تسجيل الهدف، وبشكل خاص المنتخب الأردني الذي هاجم لاعبوه بقوة من أجل تسجيل هدف التعادل والاحتفاظ بحظوظهم في التعادل والفوز باللقب.

وسجل أكرم عفيف ثالث أهدافه وثالث أهداف منتخب بلاده في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وسدد لاعبو منتخب الأردن 5 كرات على المرمى من 13 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة، مقابل 7 تسديدات على المرمى من 8 محاولات للمنتخب القطري وخرجت واحدة من الملعب.

واستحوذ منتخب الأردن على مجريات اللعب بنسبة 55% مقابل 45% لصالح منتخب قطر.