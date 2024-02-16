الجمعة 16 فبراير 2024
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عالم

عاجل.. اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

فيديو اقتحام معبر
فيديو اقتحام معبر رفح

ضجة واسعة أثارها مقطع فيديو مدته 60 ثانية، لفوضى بمحيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مع أصوات لصرخات واحتراق لعدد من الإطارات، وزعم متداولو الفيديو أن الواقعة لاقتحام معبر رفح مساء اليوم الجمعة، إلا أن الخبر المتداول غير صحيح.

قال مصدر مسئول في هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، إن ما جرى كالتالي:

  • معبر رفح لم يتم اقتحامه كما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
  • مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الذي يقع شرقي محافظة رفح جنوبي القطاع أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.
  • النازحون بعد إشعالهم إطارات السيارات فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع.
  • تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات.

في السياق، واصلت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، فتح معبر رفح البري في شمال سيناء لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم وأصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية والوفود التضامنية.

وقال مصدر مسئول في شمال سيناء، إن المعبر شهد خلال الساعات الماضية عبور 663 مسافرًا بين مصر وغزة، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 631 مسافرًا من بينهم 501 مواطن فلسطيني،11 جريحًا، 20 مريضًا، 71 مرافقًا، 28 إماراتيًا من العاملين في مستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة.

أضاف المصدر أنه غادر الأراضي المصرية إلى قطاع غزة 32 مسافرًا من بينهم 18 فلسطينيًا، 12 إماراتيًا من العاملين في مستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، بجانب إدخال جثتين لجريحين فلسطينيين توفيا في المستشفيات المصرية أثناء تلقيهما العلاج نتيجة إصابتهما البالغة في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

اقتحام معبر رفح فيديو فيديو اقتحام معبر رفح

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مصدر: مجموعة من النازحين بجوار معبر رفح من الجانب الفلسطينى أشعلوا إطارات سيارات

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