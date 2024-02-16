الجمعة 16 فبراير 2024
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عالم

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

جريدة الدستور

قال مصدر مسئول في هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، إن ما جرى قبل قليل في المعبر لم يتم اقتحامه كما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر مساء الجمعة، أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الذي يقع شرقي محافظة رفح جنوبي القطاع، أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

وبيّن أن النازحين بعد إشعالهم إطارات السيارات فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع.

وأشار المصدر إلى أنه تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات.

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