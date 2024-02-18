الأحد 18 فبراير 2024
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عالم

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

جريدة الدستور

نعى الديوان الملكي الهاشمي الأردني، ببالغ الحزن والأسى، والد الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

رجوة آل سيف «رجوة الحسين» (28 أبريل 1994 -) أميرة وزوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وهي مهندسة معمارية سعودية من مواليد الرياض.


ولدت في الرياض بتاريخ 28 أبريل 1994، والدها هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز، من قبيلة سبيع، وهو رجل أعمال ومالك شركة السيف للمقاولات الهندسية المحدودة، والدتها هي عزة بنت نايف بن عبدالعزيز بن أحمد السديري، أتمّت رجوة تعليمها الثانوي في السعودية، ودرست الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

في 17 أغسطس 2022 أعلن الديوان الملكي الهاشمي على تويتر عن خطوبة رجوة آل سيف على الأمير الحسين بن عبدالله «ولي عهد الأردن»، الابن البكر للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله. أُقيم حفل الخطوبة في منزل والدها «خالد آل السيف» في الرياض، وحضر الحفل إلى جانب الملك والملكة عدد من أمراء الأسرة المالكة في المملكة الأردنية، وأفراد من عائلة آل سيف.

وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

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الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

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