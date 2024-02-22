لا يفوتك هذا المساء| "كتائب القسام" تعلن استهدافها دبابة إسرائيلية.. وتفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

قرارات مجلس الوزراء اليوم

تلقّت قرارات مجلس الوزراء الاستثمارية في 22 فبراير 2024 إشادة واسعة من مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى غدا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن يوم غد الجمعة تجرى مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى. ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يشن غارة على مدينة دير البلح وسط غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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فصائل فلسطينية: دمرنا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة بخان يونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ووقع طاقمها بين قتيل وجريح؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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5 سنوات لـ 6 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه فى الجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 6 أشخاص بـ السجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بسرقة سيدة بالإكراه فى الجيزة. وأحالت النيابة العامة المتهمين "م.م"، "ر.ن"، "أ.م"، "م.ب"، "ف.ش"، لمحكمة الجنايات المختصة، بعد أن وجهت إليهم تهمه الـ.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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"كتائب القسام" تعلن استهدافها دبابة إسرائيلية فى معارك بغزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهدافها دبابة إسرائيلية في معارك بقطاع غزة. وأكد بيان صادر عن “كتائب القسام” مساء اليوم الخميس، أنها.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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مفاجأة صادمة.. إسرائيل "بلا خطة" في رفح ومصر تحذر مجددًا الاحتلال

اعترف مسؤولون إسرائيليون سرًا بأن الجيش الإسرائيلي ليس لديه استراتيجية "دقيقة" لغزو مدينة رفح جنوب غزة، كما أرسلت مصر تحذيرات جديدة للاحتلال تحذره من عواقب أي غزو بري للمدينة الحدودية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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رحلة غانا ليست الأولى.. العناية الإلهية تنقذ الأهلي في 5 سفريات أفريقية

عادت مخاطر الرحلات الأفريقية تداهم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من جديد بعد تعطل الطائرة الخاصة التي كانت تقل البعثة في مطار أكرا خلال رحلة المارد الأحمر إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4641651