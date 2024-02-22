الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"كتائب القسام" تعلن استهدافها دبابة إسرائيلية فى معارك بغزة

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهدافها دبابة إسرائيلية في معارك بقطاع غزة.

وأكد بيان صادر عن “كتائب القسام” مساء اليوم الخميس، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا، بقذيفة الياسين 105 في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت كتائب القسام باستهداف قوة إسرائيلية خاصة متمركزة داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة.

وأكّد البيان أنه تم إيقاع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح شمال منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كتائب القسام القسام حماس غزة قطاع غزة

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