"كتائب القسام" تعلن استهدافها دبابة إسرائيلية فى معارك بغزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهدافها دبابة إسرائيلية في معارك بقطاع غزة.

وأكد بيان صادر عن “كتائب القسام” مساء اليوم الخميس، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا، بقذيفة الياسين 105 في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت كتائب القسام باستهداف قوة إسرائيلية خاصة متمركزة داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة.

وأكّد البيان أنه تم إيقاع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح شمال منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.