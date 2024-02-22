5 سنوات لـ 6 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه فى الجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 6 أشخاص بـ السجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بسرقة سيدة بالإكراه فى الجيزة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "م.م"، "ر.ن"، "أ.م"، "م.ب"، "ف.ش"، لمحكمة الجنايات المختصة، بعد أن وجهت إليهم تهمه السرقة بالإكراه عقب انتهاء التحقيقات معهم فى القضية رقم 7412 لسنة 2023 جنايات الجيزة.

بدأت الواقعة بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغ من المجنى عليها" س.م" بتعرضها للسرقة من قبل 6 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تمكن القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.