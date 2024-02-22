الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

5 سنوات لـ 6 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه فى الجيزة

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 6 أشخاص بـ السجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بسرقة سيدة بالإكراه فى الجيزة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "م.م"، "ر.ن"، "أ.م"، "م.ب"، "ف.ش"، لمحكمة الجنايات المختصة، بعد أن وجهت إليهم تهمه السرقة بالإكراه عقب انتهاء التحقيقات معهم فى القضية رقم 7412 لسنة 2023 جنايات الجيزة.

بدأت الواقعة بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغ من المجنى عليها" س.م" بتعرضها للسرقة من قبل 6 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تمكن القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات جنوب الجيزة سرقة سيدة بالإكراه الجيزة النيابة العامة محكمة الجنايات

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