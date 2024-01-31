لو فاتك التريند| أرسنال يهزم نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي.. واشتباكات عنيفة بخان يونس

تنوعت أخبار التريند اليوم الاربعاء، ما بين أخبار سياسية ورياضية واجتماعية في هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار التريند خلال الساعات الماضية.

أرسنال يهزم نوتنجهام فورست فى الدورى الإنجليزى.. وأستون فيلا يخسر من نيوكاسل

فاز فريق أرسنال على نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.. للمزيد اضغط هنا.

القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة في خان يونس وخسائر فادحة في صفوف الاحتلال

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لها النصيب الأكبر من القصف المدفعي منذ عدة أيام، مؤكدًا أن ما يجري على الأرض هو تصاعد لوتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.. للمزيد اضغط هنا.

"أونروا": إيقاف تمويل الوكالة له عواقب كارثية على غزة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن القرارات التي اتخذتها مجموعة من الدول بإيقاف تمويل الوكالة ستكون لها عواقب كارثية على قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.. للمزيد اضغط هنا.

وليد الركراكى: لست إنسانًا يختبئ.. أتحمل مسئولية الخروج من كأس إفريقيا

كشف وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن مستقبله مع الفريق، عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا 2023، على يد جنوب إفريقيا، مؤكدًا جلوسه مستقبلًا مع مسئولي الاتحاد المغربي لكرة القدم، من أجل اتخاذ القرار المناسب.. للمزيد اضغط هنا.

الخارجية الفلسطينية تطالب بتشكيل فريق تحقيق دولي في مجازر الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بضرورة تشكيل فريق تحقيق دولي ميداني في مجازر الاحتلال الإسرائيلي وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة.. للمزيد اضغط هنا.

انهيارات متتالية.. كيف أثرت الحرب على اقتصاد إسرائيل؟

رغم الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتدميره بشكل شبه كامل، وفرض وتشديد الحصار على القطاع بأكمله، إلا أن اقتصادها تأثر أيضًا بما يحدث سواء على صعيد عمليات التصدير أو العملة ذاتها.. للمزيد اضغط هنا.