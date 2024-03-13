معهد التغذية يحذر من الإفراط فى تناول السكريات والأطعمة المقلية خلال رمضان

نصح المعهد القومى للتغذية بتجنب تناول الشاي والقهوة بعد وجبات السحور؛ لأنهما من مدرات البول وبالتالي سيفقد الجسم جزءًا كبيرًا من المياه وسيؤدى ذلك إلى شعور سريع بالعطش في فترات مبكرة من النهار.

أضرار الإفراط في المقليات والوجبات الدسمة

وكشف المعهد القومى للتغذية عن أضرار الإفراط في المقليات والوجبات الدسمة، حيث أن الدهون الموجودة في الأطعمة المقلية تعمل على زيادة الوزن بسبب تأثيرها على الهرمونات التي تضبط الشهية وتخزن الدهون خصوصًا في منطقة البطن، كما أن الإصابة بالسمنة ترتبط بالعديد من المضاعفات الصحية المختلفة التي أهمها ارتفاع ضغط الدم والإصابة بمرض السكرى من النوع الثاني.

وأشار إلى أن الإكثار من تناول السكريات في رمضان يمثل زيادة مخاطر ارتفاع معدلات الكوليسترول، بجانب ارتفاع مستوى السكر في الدم، وزيادة فرص الإصابة بالعديد من الأمراض التي تبدأ بزيادة الوزن، وتنتهي بزيادة فرص الإصابة بداء السكري النوع الثاني.