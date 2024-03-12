الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-3-2024 فى الدوريات المختلفة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-3-2024 من أكثر التساؤلات التي يطرحها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لرغبتهم في الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليًا في مختلف دول العالم ويتنافس فيها أفضل لاعب رياضة كرة في مختلف دول العالم.


مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-3-2024

يمكن معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-3-2024 الموافق 2 من شهر رمضان المبارك  من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها "الدستور" للقراء على مدار اليوم في مختلف المجالات وتهم قطاع عريض من المواطنين، حيث نرصد للقراء مواعيد مباريات الدوري الدوريات العالمية والمحلية وهي كما يلي:

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

موعد مباراة نادي أولسان هيونداي ضد نادي جيونبك هيونداي موتورز ضد كوريا الجنوبية في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد مباراة نادي الاتحاد السعودي ضد نادي الهلال السعودي في تمام الساعة 8:00 مساءً.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نادي برمنجهام سيتي ضد نادي ميدلزبره في تمام الساعة 8:00 مساءً.


مواعيد مباريات كأس البرازيلي


موعد مباراة نادي كلوب ريجاتاس برازيل ضد نادي أتليتك كلوب إم جي في تمام الساعة 8:00 مساءً.

موعد مباراة نادي بوتوجيسا ار جي ضد نادي كويابا في تمام الساعة 1:00 مساءً.

موعد مباراة نادي ايه بي سي ضد نادي بروسكي في تمام الساعة 2:30 مساءً.

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رعب في إستاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت في مباراة فيوتشر والاتحاد

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موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024 اليوم والقنوات الناقلة

 


مواعيد مباريات الأهلي القادمة


موعد مباراة نادي البنك الأهلي ضد نادي الأهلي في تمام الساعة 8:30 مساءً.

موعد مباراة نادي زاد إف سي ضد نادي المصري البورسعيدي في تمام الساعة 8:30 مساءً.

 

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

موعد مباراة نادي الجونة ضد نادي الزمالك في تمام الساعة 8:30 مساءً.

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