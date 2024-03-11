الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-3-2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يحرص عشاق كرة القدم مع بداية شهر رمضان على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-3-2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، وذلك مع انتصاف الأسبوع، يهدأ نسق المباريات حول العالم، لكن يشهد اليوم الإثنين عددًا من المباريات التي سوف تنال اهتمام محبي كرة القدم حول العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-3-2024 والقنوات الناقلة

تستعرض "الدستور" في هذه السطور التالية جدول مباريات اليوم الإثنين 11 مارس 2024، والقنوات الناقلة.

وتستمر منافسات الدوري المصري في عالمنا العربي، وفي أوروبا هناك مباريات في الدوريات الإيطالي والإسباني والإنجليزي، ويشهد الأخير مباراة مثيرة بين تشيلسي ونيوكاسل.

وفي دوري أبطال آسيا، تتجه أنظار عشاق الكرة لمواجهة إياب ربع نهائي المسابقة، حينما يستضيف النصر السعودي شقيقه العين الإماراتي، في مباراة لا تنقصها الإثارة. 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الاتحاد السكندري x مودرن فيوتشر - 9:30 OnTime Sports.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

لاتسيو x أودينيزي - 9:45 AD Sport Premium 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ألميريا x إشبيلية - 10:00 beIN Sports 3 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تشيلسي x نيوكاسل - 10:00 - beIN Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

النصر السعودي x العين الإماراتي - 9:00 - beIN Sports AFC1 HD.

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الأهلى & البنك الأهلى غدا الثلاثاء في تمام الساعة 9.30 مساءً مؤجلة من الجولة الثامنة.

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