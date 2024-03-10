صلاح: مباراة السيتى بـ6 نقاط.. ولم أتفاجأ بما قدمناه هذا الموسم

أكد محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول، أهمية لقاء مانشستر سيتي مساء اليوم في قمة الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في حوار مع شبكة “سكاي سبورتس”: “أشعر بنفسي في تلك المباراة، في المباريات الكبيرة التي تريد فقط اللعب والاستمتاع بها، عادةً ما أواجه مدافعًا واحدًا فقط، وليس اثنين أو ثلاثة، المباراة تكون مفتوحة وأحب المباريات التي أشعر فيها بنفسي، يجب على اللاعبين الكبار أن يتقدموا في المباريات الكبيرة ويظهروا الجودة”.

وأضاف: "السيتي فريق لا يصدق ومدرب لا يصدق، لقد سيطروا على الدوري لبضع سنوات وكنا نقاتل معهم دائمًا، تذهب إلى المباراة وتشعر بأنها مباراة من ست نقاط، وليست مجرد ثلاث نقاط، لدينا فرصة جيدة، سنلعب على أرضنا، وسيكون الجميع متحمسًا، وستكون الأجواء لا تصدق كالمعتاد، علينا فقط التركيز على لعبتنا ومحاولة الفوز بالمباراة".

وتابع: “لكي أكون منصفا، لست متفاجئا حقا، من أدائنا في الموسم الحالي، في بداية الموسم وفترة ما قبل الموسم، يمكننا أن نرى الجودة التي لدينا”.

وأتم: “بالطبع نفتقد الكثير من اللاعبين الجيدين، لكني أرى أن اللاعبين الذين اشتراهم النادي كانوا رائعين ويريدون تحقيق شيء ما، لقد رأيت الجودة في فترة ما قبل الموسم وكنت إيجابيًا حقًا بشأن ذلك سنفوز بشيء ما”.

موقف محمد صلاح من المشاركة فى مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم مشاركة محمد صلاح، بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب؛ بسبب إصابته العضلية التي يُعاني منها.

وشارك محمد صلاح كبديل في مباراة ليفربول أمام سبارتا براج التشيكي في بطولة الدوري الأوروبي، تمهيدًا لخوضه مواجهة اليوم أمام مانشستر سيتي.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وخلف أرسنال المتصدر برصيد 64 نقطة.