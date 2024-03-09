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رياضة

عاجل.. مفاجأة فى تقرير مراقب مباراة الأهلى والزمالك بشأن واقعة شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا

أثار محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل بعدما التقطت عدسات الكاميرات صورًا له عقب نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، وهو يوجّه إشارات مسيئة لجماهير المارد الأحمر خلال حفل توزيع جوائز البطولة.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الدستور"، عن تدوين مراقب المباراة تلك الواقعة في تقريره الخاص بالمباراة، حيث تم التأكيد على تلويح اللاعب بإشارات مستفزة لجماهير الفريق المنافس.

وأكد على أن لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة هي المسئولة مسئولية كاملة عن إصدار قرارات بشأن اللاعب وحسم مصيره خلال الفترة المقبلة، بعدما ثبت في تقرير مراقبي المباراة إدانة اللاعب بإشارات استفزاز للجماهير.

وكان الأهلي، قد توّج ببطولة كأس مصر عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

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