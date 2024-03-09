السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصدر برابطة الأندية: ننتظر تقرير نهائى الكأس لتحديد مصير عقوبة شيكابالا (خاص)

شيكابالا
شيكابالا

كشف مصدر داخل رابطة الأندية، أن الرابطة تنتظر تقرير مراقب مباراة نهائي الكأس التى أقيمت أمس بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية لتحديد مصير محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب الفريق الأبيض من العقوبة.

وتابع المصدر، أن المباراة مرت على خير ولم تشهد أية مشاحنات بين اللاعبين، وفي النهاية الرابطة في انتظار تقرير مراقب اللقاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان شيكابالا قد دخل في أزمة مع جماهير الأهلي عقب انتهاء المباراة، وأشار اللاعب بيده للجماهير، مما عرضه لانتقادات كبيرة من مواقع السوشيال ميديا.

الأهلي بطلا لكأس مصر بعد الفوز على الزمالك

وحقق الأهلي فوزا غاليا أمس على الزمالك بهدفين دون رد، أحرزهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الشوط الثانى رغم عدم تقديم الأهلي المستوى المنتظر منه في المباراة.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد.

في الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم “كهربا”، بيرسي تاو.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - يوسف أوباما

في الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

بينما جلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - محمود علاء - مصطفى الزناري - محمد أشرف روقا - أحمد حمدي - ناصر ماهر - محمود شيكابالا - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

وحصل الأهلي على 950 الف دولار بعد تتويجه بالبطولة بالاضافة إلي 50 الف دولار حصل عليها إمام عاشور لاعب الفريق لفوزه بأفضل لاعب في البطولة.

رابطة الأندية نهائي الكأس لأهلي والزمالك السعودية شيكابالا مام عاشور محمد مجدي أفشة

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