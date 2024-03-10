الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

القناة الناقلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر سيتي

يتطلع عشاق كرة القدم في مصر والكثير من دول العالم لمتابعة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" حيث يستضيف الريدز السيتي على أرضية ملعب "آنفيلد"، ونتظر الجمهور المصري مشاهدة تألق النجم محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، في مباراة القمة اليوم.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

يخوض فريق ليفربول هذه المواجهة الحاسمة مستعينًا بعوامل الأرض والجمهور، كما يسعى "الريدز" للعودة لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما خطفها منه فريق أرسنال بعد فوزه أمس على فريق بريتفورد، حيث يمتلك ليفربول 63 نقطة من 27 مباراة، نجح في تحقيق 19 فوزًا وتعادل 6 مرات، ولم يتلقوا هزائم سوى في مباراتين، في المقابل يسعى السيتي لتصدره جدول ترتيب الدوري قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي اليوم حيث يمتلك 62 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تجرى مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي مساء اليوم الأحد، 10 مارس الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة وتنطلق صافر بداية اللقاء من ملعب "آنفيلد".


القناة الناقلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتنقل قنوات beIN Sports مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وسيتم التعليق على المباراة من قبل المعلق الرياضي عصام الشوالي.
تردد قنوات beIN Sport على النايل سات:

قناة beIN Sports HD 1:
التردد: 11013 
معدل الترميز: 27500
استقطاب الموجة: أفقي

التشكيل المتوقع لليفربول في مباراة اليوم 

ومن المتوقع أن يدفع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالتشكيل التالي أمام السيتي:

  • حارس المرمى: كويمين كيليهير
  • وفي خط الدفاع: كونور برادلي - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - آندي ربرتسون
  • وفي الوسط: واتارا إندو - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر
  • وفي الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.


التشكيل المتوقع لمانشيتر سيتر في مباراة اليوم


ويتوقع أن يدفع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

  • حارس المرمى: إيدرسون
  • وفي  الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياز - ناثان آكي
  • وفي الوسط: رودري - دي بروين - برناردو سيلفا
  • وفي خط الهجوم: جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند - فيل فودين.

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