الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يكرر انتصاره على كوبنهاجن ويتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

مانشستر سيتي وكوبنهاجن
مانشستر سيتي وكوبنهاجن

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من تكرار تفوقه على كوبنهاجن الدنماركي وهزمه بنتيجة 1/3، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وسجل الفريق الإنجليزي أهدافه الثلاثة في الشوط الأول بأقدام مانويل أكانجي وجوليان ألفاريز وإيرلينج هالاند في الدقائق 5 و9 و48.

بينما سجل محمد اليونسي الهدف الوحيد للفريق الدنماركي في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

وتأهل مانشستر سيتي حامل اللقب لدور الثمانية لدوري الأبطال مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة 1/3 في معقل الفريق الدنماركي، لينتصر في مجموعة المباراتين بنتيجة 6-2.

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