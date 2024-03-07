مانشستر سيتى يكرر انتصاره على كوبنهاجن ويتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من تكرار تفوقه على كوبنهاجن الدنماركي وهزمه بنتيجة 1/3، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.



وسجل الفريق الإنجليزي أهدافه الثلاثة في الشوط الأول بأقدام مانويل أكانجي وجوليان ألفاريز وإيرلينج هالاند في الدقائق 5 و9 و48.



بينما سجل محمد اليونسي الهدف الوحيد للفريق الدنماركي في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.



وتأهل مانشستر سيتي حامل اللقب لدور الثمانية لدوري الأبطال مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة 1/3 في معقل الفريق الدنماركي، لينتصر في مجموعة المباراتين بنتيجة 6-2.

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