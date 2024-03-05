موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا حيث يستعد السيتي لاستضافة نظيره فريق كوبنهاجن في إياب دور الـ 16 على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء المقبل، وينتظر الجمهور من محبي الكرة في مصر وخارجها مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا حيث ترتفع معدلات البحث حول هذه النتيجة عبر موقع "جوجل" العالمي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

ويترقب الجمهور موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، حيث ستشهد أضواء ملعب الاتحاد لقاء مثيرًا في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024 بين مانشستر سيتي وكوبنهاجن يوم غدا الأربعاء المقبل، الموافق 6 مارس 2024، حيث سيتواجه الفريقين على أرض ملعب الاتحاد لتحديد المتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة القارية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، حيث يترقب عشاق الكرة العالمية تفاصيل هذا اللقاء المثير الذي سيحمل في طياته حماسًا وتنافسًا شديدين بين الفريقين.



مانشستر سيتي في لقاء الذهاب

وقد حقق فريق مانشستر سيتي انتصارًا هامًا خارج ملعبه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، مما يمنحه موقعًا قويًا للتأهل إلى ربع نهائي البطولة ونجح مدرب الفريق بيب جوارديولا بأن يقود لاعبيه لتصدر المجموعة السابعة بعلامة كاملة بواقع 18 نقطة، في حين حل كوبنهاجن في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، وهو خلف بايرن ميونخ.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي

تبث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا عبر قنوات بين سبورت في منطقة الشرق الأوسط، ولمتابعة أحداث اللقاء يمكنكم ذلك من خلال قناة beIN Sports HD 2، حيث سيتم نقل المباراة على هذه القناة بتعليق المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

التشكيل المتوقع للسيتي في مواجهة كوبنهاجن

ومن المتوقع أن تكون مباراة غدا حماسية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وضمان التأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة، كما يتوقع أن يعتمد المدرب بيب جوارديولا في مواجهة كوبنهاجن في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على تشكيل اللاعبين التاليين:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ستونز، أكانجي، دياز، آكي

الوسط: رودريجو، دي بروين، برناردو

الهجوم: فودين، دوكو، هالاند

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