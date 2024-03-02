السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل موقعة السيتي.. رأسية نونيز تمنح ليفربول فوزا صعبا على نوتنجهام

ليفربول ونوتنجهام
ليفربول ونوتنجهام فوريست

حقق ليفربول فوزًا قاتلًا على نظيره نوتنجهام فوريست بهدف نظيف، ضمن مباريات اليوم السبت في إطار الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

هدف اللقاء الوحيد سجله الأوروجوياني داروين نونيز بالدقيقة الأخيرة من وقت بدل الضائع في الشوط الثاني، برأسية متقنة ليمنح الثلاث نقاط.

واستمر غياب نجمنا المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول بسبب الإصابة التي تجدد بعد مشاركته في لقاء برينتفورد.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، والذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون 3 -0.

وسجل ألكسندر إيزاك الهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يضيف أنتوني جوردون الهدف الثاني في  الدقيقة 33.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تينو ليفرامنتو الهدف الثالث لنيوكاسل.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 38 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، قلب توتنهام تأخره بهدف أمام ضيفه كريستال بالاس، إلى فوز 3 -1.

وتقدم كريستال بالاس عن طريق إيبرتشي إيزي في الدقيقة 59، فيما سجل تيمو فيرنر هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 77.

وبعد ذلك بثلاث دقائق سجل كريستيان روميرو الهدف الثاني، فيما اختتم زميله سون هيونج مين الثلاثية في الدقيقة 88.

وخطف تشيلسي تعادلا في الدقائق الأخيرة مع مضيفه برنتفورد  2-2.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 35 عن طريق نيكولاس جاكسون، قبل أن يدرك برنتفورد التعادل في الدقيقة 50 عن طريق مادس راسموسن.

وفي الدقيقة 69 سجل يوان ويسا الهدف الثاني لبرنتفورد، قبل أن يدرك تشيلسي التعادل عن طريق أكسيل ديساسي في الدقيقة 83.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع برنتفورد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

من جانبه، فاز فولهام على برايتون 3 -0، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم فولهام في الدقيقة 21 عن طريق هاري ويلسون، قبل أن يضيف  رودريجو مونيز الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل أداما تراوري الهدف الثالث لفولهام.

ورفع فولهام رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد برايتون عند 39 نقطة في المركز التاسع.

وقلب ويستهام تأخره أمام مضيفه إيفرتون إلى فوز 3 -1.

وتقدم إيفرتون في الدقيقة 56 عن طريق بيتو، قبل أن يدرك ويستهام التعادل في الدقيقة 62 عن طريق كورت زوما.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ويستهام الهدف الثاني عن طريق توماس سويتشك، وبعد ذلك بأربع دقائق سجل إدسون ألفاريز الهدف الثالث.

ورفع ويستهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

 

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