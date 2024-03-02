الشوط الأول| تعادل سلبي بين ليفربول ونوتنجهام.. وتشيلسي يتقدم على برينتفورد

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين ليفربول ونظيره نوتنجهام فوريست، ضمن مباريات اليوم في إطار الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

وفي نفس مباريات اليوم، يتقدم تشيلسي على نظيره برينتفورد بهدف نظيف سجله نيكولاس جاكسون بالدقيقة 35 من زمن اللقاء.

وتقدم فولهام بثنائية على نظيره برايتون ألبيون، كما تقدم نيوكاسل يونايتد على نظيره وولفرهامبتون بنفس النتيجة بينما حسم التعادل السلبي مباريات توتنهام ضد كريستال بالاس وإيفرتون ضد وست هام.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: بوبي كلارك - جو جوميز - أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: كودي جاكبو - هارفي إليوت - لويس دياز.

غياب محمد صلاح أمام نوتينجهام فورست

وتشهد مباراة اليوم، غياب محمد صلاح أمام نوتينجهام فورست، لعدم جاهزيته حتى الآن بعد تجدد إصابته، وذلك حسب ما أكده يورجن كلوب خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء.

ويُعاني محمد صلاح من إصابة عضلية، تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" التي أقيمت في كوت ديفوار، ولكنها تسببت في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.