أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برينتفورد مساء اليوم في إطار الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم البلوز في لقاء اليوم كول بالمر ونيكولاس جاكسون، بينما يجلس على مقاعد البدلاء رحيم ستيرلينج ومودريك.

تشكيل تشيلسي.. بالمر وجاكسون يقودان الهجوم أمام برينتفورد

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع، جوستو، تشالوباه، ديساسيه، كيلول، شيلول

خط الوسط: إنزو، كايسديو، كالاجير

خط الهجوم: بالمر، جاكسون

يدخل تشيلسي يدخل مباراة اليوم وعينه علي النقاط الثلاثة وتحقيق الفوز لمصالحة جماهيره عقب خسارة كأس الرابطة الإنجليزية أمام ليفربول بخلاف احتلاله مركز متأخر في جدول الترتيب مما يجعل مشاركته الأوروبية الموسم المقبل في خطر.

ويعانى تشيلسي بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من نتائج مخيبة للآمال وابتعد كثيرا عن دائرة المنافسة، مبررا ذلك بأنه يبني فريقا جديدا بحاجة لوقت للانسجام وتحقيق النتائج المطلوبة.

كان تشيلسي انتزع نقطة ثمينة بالتعادل في معقل مانشستر سيتي حامل اللقب في مباراة كاد خلالها الفريق اللندني أن يخرج بنقاط الفوز لولا الفرص السهلة التي أضاعها مهاجموه نيكولاس جاكسون ورحيم سترلينج.

بينما تجاوز تشيلسي كبوة الخسارة أمام ليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي بفوز صعب على ليدز يونايتد 2-3 في اللحظات الأخيرة ليتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد برينتفورد في المركز السادس عشر بـ25 نقطة.