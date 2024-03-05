الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

هيثم شعبان: مباراة نفط البصرة البداية الحقيقية لعودة صالح جمعة

هيثم شعبان
هيثم شعبان

أعرب هيثم شعبان المدير الفني للكرخ العراقي، عن سعادته بفوز فريقه على نفط البصرة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير بالجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري العراقي. 

وأشاد المدير الفني المصري، بلاعبيه الذين قدموا مباراة قوية شهدت استحواذا كبيرا لفريقه، مع تألق صالح جمعة وحصوله على لقب رجل المباراة بعدما صنع هدفي فوز الفريق وإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيد الفريق في جدول ترتيب الدوري العراقي. 

وأضاف شعبان: "صالح جمعة قدم مباراة كبيرة، ستكون بداية انطلاقته الحقيقية، وعودته إلى مستواه المعهود، لاسيما وأنه على مدار الفترة الماضية يعيش حالة تركيز شديدة منذ يومه الأول في العراق".

وأكمل: "نرغب بشدة في استثمار موهبته لمساعدة الفريق لتحقيق هدفه بالموسم الجاري".

وشدد المدير الفني على أنه يطبق مع فريق الكرخ العراقي نفس الهوية التي اتبعها في كل الفرق التي تولى تدريبها، خاصة سيراميكا كليوباترا والداخلية، وحققت نجاحات كبيرة على صعيد الأداء والنتائج".

وأردف شعبان: "صالح جمعة لعب معه بنفس الهوية في سيراميكا، وبالتالي تألقه مع الكرخ أمرا طبيعيا لأنه يحفظ طبيعة العمل والأدوار التي يقوم بها داخل الملعب".

وتجدر الإشارة إلى أن صالح جمعة، جناح الأهلي وسيراميكا كليوباترا السابق، قد انتقل لفريق الكرخ العراقي، في يناير الماضي قادما من الإسماعيلي، بعدما فسخ عقده مع قلعة الدواريش في وقت سابق، بالتراضي بين الطرفين.

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