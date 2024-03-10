الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقرير مراقب نهائى الكأس يدين شيكابالا ويبرئ جماهير الأهلى

شيكابالا
شيكابالا

أدان تقرير عادل محفوظ، مراقب مباراة نهائي كأس مصر، الذي استضافه ستاد الأول بارك بالسعودية بين الزمالك والأهلي، والذي فاز بها الأخير بهدفين للاشيء الجمعة الماضي.

وكشفت مصادر مطلعة من داخل اتحاد الكرة، لـ"الدستور"، عن أن مراقب مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر أدان في تقريره، الذى سلّمه اليوم للجبلاية، لتوقيع العقوبة المناسبة على شيكابالا بعد واقعة اشتباكه مع جمهور الأهلي.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن مراقب المباراة أكد في تقريره أن (شيكابالا) قام بإشارات غير لائقة لجماهير الأهلي بعد انتهاء المباراة، وهو ما استفز جماهير الأحمر التي لم يصدر عنها أي هتافات ضد شيكابالا بشكل مباشر، بحسب مصدر الجبلاية.  

ومن المقرر أن يتعرض شيكابالا لعقوبة إيقاف تتراوح ما بين مباراتين إلى 8 مباريات فى الدوري، وفقًا لرؤية لجنة المسابقات التى ستصدر قرارها خلال الساعات القليلة المقبلة.

اتحاد الكرة مباراة الأهلى والزمالك شيكابالا حسام حسن محمد ابو جبل 25 لاعبا مراقب المباراة

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