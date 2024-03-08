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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مفاجآت نهائى كأس مصر.. عمرو دياب يحيى الحفل ورونالدينيو يسلم الكأس

نهائي كأس مصر
نهائي كأس مصر

سيشهد حفل مباراة نهائي بطولة كأس مصر (موسم 2022/ 2023)، الذي سيجمع فريقي الأهلي والزمالك مفاجآت كثيرة.

وعلم "الدستور" من مصدر خاص أن الفنان عمرو دياب سيحيي حفل نهائي كأس مصر.

وأشار المصدر إلى أن النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي لاعب روما السابق سيحضر المباراة، وسيسلم النجم البرازيلي السابق رونالدينيو لاعب برشلونة وميلان السابق الكأس للفريق الفائز.

وستنطلق مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة (الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة) على استاد "الأول بارك" معقل فريق النصر في العاصمة السعودية الرياض.

وتُنقل المباراة على قناتي إم بي سي مصر وأون تايم سبورتس، حيث سيسبقها استديو تحليلي بحضور المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.

وستكون مباراة الزمالك والأهلي اليوم هي الحادية والعشرين في تاريخ مواجهات القطبين في نهائي كأس مصر والسادسة في الألفية الجديدة.

وشهدت المواجهات السابقة توازنًا كبيرًا بين الفريقين، وفاز كل منهما تسع مرات، وتعادلا مرتين وتقاسما اللقب، في حين تفوق الزمالك في الألفية الجديدة وحقق 3 انتصارات أعوام 2015 و2016 و2021، بينما فاز الأهلي مرتين عامي 2006 و2007.
 

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