جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-3-2024.. والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-3-2024 محور اهتمام الملايين من المواطنين في مختلف أنحاء العالم، حيث يرغب الكثيرون في متابعة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليًا ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم في العالم.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-3-2024

يمكن معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-3-2024 من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها "الدستور" للقراء على مدار اليوم في مختلف المجالات التي تهم قطاع عريض من المواطنين وإليكم المباريات كما يلي:

مباريات دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة نادي كوبنهاجن ضد نادي مانشستر سيتي في تمام الساعة 10 مساءً، ويذاع على شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية.

موعد مباراة نادي لايبزيج ضد نادي ريال مدريد في تمام الساعة 10 مساءً، ويذاع على شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية.

مباريات دوري أبطال آسيا

موعد مباراة نادي شاندونج تايسان ضد نادي كاواساكي في تمام الساعة 12 ظهرًا، ويذاع على شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية.



مباريات كأس الاتحاد الآسيوي

موعد مباراة نادي العهد اللبناني ضد نادي الكهرباء العراقي في تمام الساعة 6 مساءً، ويذاع على شاشة مجموعة قنوات بين سبورت القطرية.

مباريات الدوري المصري

موعد مباراة نادي الجونة ضد نادي البورسعيدي في تمام الساعة 12 ظهرًا، ويذاع على شاشة مجموعة أون تايم سبورت.

موعد مباراة نادي سموحة ضد نادي البنك الأهلي في تمام الساعة 7 مساءً، ويذاع على شاشة مجموعة أون تايم سبورت.

مباريات الدوري المغربي

موعد مباراة نادي المغرب التطواني ضد نادي حسنية أكادير في تمام الساعة 7 مساءً، ويذاع على شاشة مجموعة بين سبورت القطرية.



موعد مباراة نادي الفتح الرياضي ضد نادي أولمبيك آسفي في تمام الساعة 9 مساءً، ويذاع على شاشة مجموعة بين سبورت القطرية.

مباريات الدوري الإماراتي

موعد مباراة نادي الوحدة ضد نادي الشارقة في تمام الساعة 3 عصرًا، ويذاع على شاشة مجموعة بين سبورت القطرية.



موعد مباراة نادي الوصل ضد نادي النصر في تمام الساعة 6 مساءً، ويذاع على شاشة مجموعة بين سبورت القطرية.

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