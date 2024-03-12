موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي والبنك الأهلي الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والبنك الأهلي، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقا أمنية لتأمين المباراة ودخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم

يأتي موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، الثلاثاء، في استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في سهرة رمضانية لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويدخل فريق الأهلي مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما توج بطلا لكأس مصر للمرة التاسعة والثلاثين في تاريخه على حساب الزمالك بهدفين دون رد، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في اللقاء الذي أقيم بملعب الأول بارك بالسعودية.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 21.

ويتصدر إنبي جدول ترتيب الدوري المصري حاليًا برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن وصافة المصري البورسعيدي، والذي يلعب اليوم ضد زد في الجولة الـ16.

وفي المركز الثالث يأتي بيراميدز برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع.

يذكر أن إنبي المتصدر لعب 15 مباراة حتى الآن، بينما لعب المصري 13 مباراة ولعب بيراميدز 12 مباراة، ولعب الاتحاد 14 مباراة في بطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة بعد خوضه 7 مباريات فقط. بينما يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة عن بلدية المحلة التي تحتل المركز الثاني عشر بعد خوضها 10 مباريات حتى الآن.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري:

1- إنبي: 26 نقطة

2- المصري: 26 نقطة

3- بيراميدز: 25 نقطة

4- الاتحاد: 24 نقطة

5- زد: 22 نقطة

6- سموحة: 22 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا: 21 نقطة

8- طلائع الجيش: 20 نقطة

9- الجونة: 19 نقطة

10- الأهلي : 17 نقطة

11- مودرن فيوتشر: 17 نقطة

12- بلدية المحلة: 16 نقطة

13- الزمالك : 15 نقطة

14- الإسماعيلي: 14 نقطة

15- البنك الأهلي: 12 نقطة

16- فاركو: 11 نقطة

17- المقاولون العرب: 9 نقاط

18- الداخلية: 9 نقاط