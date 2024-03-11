الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلى فى الدورى

الأهلي
الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، غدًا ‏الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري.‏ 

خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل الدخول بمعسكر مغلق استعدادًا ‏للمباراة التي من المقرر أن تقام على استاد القاهرة.‏ 

عقد مارسيل كولر محاضرة للاعبين، أعقبتها تدريبات بدنية متنوعة قادها أندرياس إندويا، بينما ‏قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس بمشاركة مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ‏ومحمود الزنفلي.‏ 

وأشرف كولر والجهاز المعاون على مجموعة من التدريبات التخصصية وتقسيمة كرة قوية، وفقًا ‏للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏ 

ويعود الفريق لمنافسات بطولة الدوري، بعد أن توج بلقب كأس مصر، عقب الفوز على الزمالك ‏بثنائية نظيفة في ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.‏

الاهلى البنك الأهلي الدوري مصطفى شوبير كولر

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