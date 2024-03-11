موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مازال البحث عن عودة الأهلي، مجددا للظهور على الساحة المحلية وتحديدا دوري نايل، ومعرفة موعد مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي، هو الشغل الشاغل لكل متابعي وعشاق المارد الأحمر.

ويأتي ذلك، بعد نجح الفريق في خطف لقب كأس مصر من أنياب غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين نظيفين، في مباراة شهدت تألق نجم الأهلي الحالي والزمالك السابق إمام عاشور، الذي سجل هدفا من هدفي الأحمر.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة أقيمت الجمعة الماضية، على ستاد الأول بارك، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي بدوري نايل (2023/2024)

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي، في تمام التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وتقام المباراة خلال ثاني أيام شهر رمضان الكريم، الذي بدأ اليوم في بعض الدول العربية والأسلامية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي بمسابقة دوري نايل

تنقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي، في ختام منافسات الجولة الخامسة عشر، بمسابقة دوري نايل، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين، مع وجود فقرة تحكيمية خاصة بتحليل أداء طاقم الحكام على مدار أحداث المباراة بالكامل.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي بدوري نايل

ينوى السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إجراء بعض التعديلات على تشكيلة المارد الأحمر أمام البنك الأهلي، تتمثل في الاعتماد على عمر كمال عبدالواحد فى مركز الظهير الايسر بدلا من على معلول، ومروان عطية بدلا من كريم نيدفيد.

وفما يلي تشكيل المارد الأحمر المتوقع أمام البنك الأهلي بدوري نايل

حراسة المرمى.. مصطفى شوبير.

خط الدفاع.. عمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم، ورامى ربيعه ومحمد هاني.

خط الوسط.. مروان عطية وعمرو السولية، وإمام عاشور.

خط الهجوم.. بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

موقف الأهلي بجدول ترتيب دوري نايل

ويتواجد الأهلي حاليا في المركز العاشر، بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات فقط، حيث يمتلك 8 مواجهات آخرى مؤجلة، أمام كلا من الاتحاد السكندري وزد والزمالك، وفاركو والداخلية وطلائع الجيش، وبيراميدز، واخيرا إنبي، الذي تم تأجيلها مؤخرا بفرمان من التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن.

وحقق المارد الأحمر، الفوز في 5 مباريات وتعادل مرتين فقط، بينما لا يزال الأهلي، الفريق الوحيد الذي لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن.