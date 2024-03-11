كولر يحذر لاعبى الأهلى من السقوط أمام البنك فى "دورى نايل"

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب الحصول على لقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك .

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن المدير الفني طالب اللاعبين بضرورة غلق ملف الاحتفالات بكأس مصر والتركيز في مباراة البنك الأهلي خاصة أنها من الفرق التي تجيد اللعب أمام المارد الأحمر، كما جرت العادة بعد كل بطولة يتوج بها الفريق أن يحقق نتيجة سلبية في المباراة التالية لها، وهو ما حذر منه كولر.

وأضاف المصدر أن كولر حذر اللاعبين أيضا من الاستهتار أمام المنافس مشدداً على توقيع عقوبات صارمة علي الفريق في حالة الخسارة خاصة أن الجماهير لن ترحم الجهاز الفني واللاعبين في حالة أي نتيجة عسكية ولن تنظر إلى كأس مصر.

وأشار إلى أن السويسري قال للاعبين “إن الفوز ببطولة كأس مصر أصبحت صفحة في التاريخ ودولاب بطولات النادي وأمامنا تحد جديد في بطولة الدوري والتي نرغب في استعادة قمة الدوري بالفوز بالمباريات المؤجلة”.

مران الأهلي| تدريبات استشفائية للاعبين

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب التتويج بكأس مصر.

وألقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول محاضرة نظرية على اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران وذلك للحديث عن مباريات الفريق القادمة سواء في الدوري أو دوري الأبطال الأفريقي.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك تدريبات بدنية واسشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي.

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال مرانا بدنيا متنوعا للاعبين مع بداية فقرات المران.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفلي تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة شارك فيها مجموعة اللاعبين بفريقين.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.