الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اليوم.. كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة البنك فى الدورى

كولر مع الجهاز المعاون
كولر مع الجهاز المعاون

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الإثنين عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي غدًا الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر، وتشهد استمرار غياب محمد الشناوي وياسر إبراهيم ووسام أبوعلي وأليو ديانج للإصابة، وأحمد عبدالقادر ومحمود متولي وخالد عبدالفتاح رؤية فنية.

ويعقد مارسيل كولر جلسة مع اللاعبين على هامش المران الأخير، من أجل عرض ملخص مباريات البنك الأهلى الأخيرة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الذي يلاقيه بالمباراة المقبلة بالمسابقة.

ويعانى الفريق الأول بالنادي الأهلي من نقص واضح داخل الصفوف، سواء للإجهاد أو الإصابات، لذلك يتجه كولر إلى الدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات مؤخرًا، بهدف إراحة المجموعة الأساسية.

ويدرس كولر ظهور عمر كمال عبدالواحد ضمن تشكيلة الأهلى الأساسية، الذى يرى أنه أحد أهم مكاسب فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وكذلك كريم فؤاد وكريم الدبيس. 

وألقى المدير الفنى محاضرة مطولة صباح أمس الأحد، على هامش المران الأول عقب الراحة التي حصل عليها الفريق بعد الفوز بكأس مصر على حساب الزمالك الغريم التقليدي لمدة 24 ساعة.

مران الأهلي| تدريبات استشفائية للاعبين

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب التتويج بكأس مصر.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران؛ وذلك للحديث عن مباريات الفريق المقبلة. 
وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك تدريبات بدنية واسشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي. 
وقاد أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران. 
فيما أدى رباعي حراسة المرمى؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفلي، تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.
واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة شارك فيها مجموعة اللاعبين بفريقين.
ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد القاهرة.

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