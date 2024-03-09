مارسيل كولر يهدد رقم مانويل جوزيه القياسى مع الأهلى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بطولة كأس مصر عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

مارسيل كولر وصل بهذا الفوز إلى الانتصار الرابع على التوالي أمام الزمالك بجميع المسابقات، ليصبح على بُعد انتصار واحد لمعادلة رقم البرتغالي مانويل جوزيه القياسي.

وخاض مارسيل كولر 4 مباريات قمة متتالية، حقق الفوز على الزمالك في جميعها وجاءت النتائج على النحو الآتي: (2-0 في السوبر، 3-0 في الدوري، 4-1 في الدوري، 2-0 نهائي كأس مصر).

أما البرتغالي مانويل جوزيه فقد فاز على الزمالك في 5 مباريات قمة متتالية (4-3 نهائي كأس مصر، 1-0 في الدوري، 2-0 في الدوري، 2-1 في دوري أبطال إفريقيا، 2-0 في السوبر المصري).

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