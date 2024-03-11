كولر يوجّه رسالة إلى جماهير الأهلى بمناسبة شهر رمضان

وجّه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة تهنئة للأمة الإسلامية بصفة عامة وجماهير القلعة الحمراء بصفة خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك عام 2024.

ونشر مارسيل كولر عبر حسابه على فيس بوك " بمناسبة شهر رمضان أتمنى لجميع المؤمنين وجماهير الأهلي أيامًا مباركة هانئة مفعمة بالصيام والتأمل والصلاة.. أتمنى أن يأتي شهر التطهير الروحي والتقارب والترابط بكل الخير لكم جميعًا.. رمضان كريم!".

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته صباح الأحد على ملعب "مختار التتش" بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب التتويج ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بهدفين دون رد على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

على صعيد آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح الأحد على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة ٢٤ ساعة عقب التتويج بكأس مصر.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران؛ وذلك للحديث عن مباريات الفريق القادمة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك؛ تدريبات بدنية واسشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي.

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال مرانا بدنيا متنوعا للاعبين مع بداية فقرات المران.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفلي تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة شارك فيها مجموعة اللاعبين بفريقين.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل.