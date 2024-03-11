تفاصيل جلسة كولر مع الخطيب لحسم ملف الراحلين فى الصيف

يعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول في حضور لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح قبل سفره إلى مسقط رأسه عقب لقاء البنك الأهلي في الدوري والحصول علي راحة لمدة 5 أيام بسبب التوقف الدولي لارتباط المنتخب الوطني بالمشاركة في دورة الإمارات الودية.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن أن الخطيب سيناقش مع كولر خطته للفترة المقبلة مع الفريق سواء في مشواره المحلي أو الإفريقي كذلك احتياجاته الفنية بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف المصدر أن بيبو يرغب في إنهاء كافة الأمور الفنية مع كولر فى ظل ضيق الوقت بسبب انتهاء مسابقة الدوري في شهر أغسطس المقبل.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الأهلي طلب الحصول على قائمة اللاعبين الراحلين في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل منح إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق تسويق اللاعبين والاستفادة من قرار السويسري.

وأوضح المصدر أن مارسيل كولر حدد بعض الأسماء أمثال محمود متولي وأحمد عبدالقادر وديانج التي خرجت من حساباته في الفترة الأخيرة سواء الموافقة على البيع النهائي أو الإعارة.

مران الأهلى| «ديانج» يعود إلى القاهرة ويبدأ التأهيل

كان أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد عاد إلى القاهرة مساء السبت الماضي، بعد إجراء جراحة ناجحة باستئصال جزء من غضروف الركبة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن «ديانج» بدأ اليوم تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل البدني المحدد له من بعد إجراء الجراحة.

وعقد كولر المدير الفني محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران؛ وذلك للحديث عن مباريات الفريق القادمة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك؛ تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي.

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال مرانا بدنيا متنوعا للاعبين مع بداية فقرات المران.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفلي تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة شارك فيها مجموعة اللاعبين بفريقين.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء.