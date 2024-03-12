موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية

أسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهة قوية بين الزمالك ومودرن فيوتشر، فيما يواجه أبو سليم الليبي نظيره نهضة بركان المغربي.

وصعد الزمالك من مجموعته كمتصدرا فيما صعد مودرن فيوتشر كوصيفا، الأمر الذي جعل الثنائي يصطدما ببعضهما البعض في ربع نهائي البطولة الإفريقية.

نتائج قرعة ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية

الزمالك ضد مودرن فيوتشر

أبو سليم الليبي ضد نهضة بركان المغربي

ريفرز يونايتد النيجيري ضد اتحاد العاصمة الجزائري

الملعب المالي ضد دريمز الغاني

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية يوم 31 مارس الجاري على أن تقام مباريات الإياب يوم 7 أبريل المقبل.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية محتلا صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة، كما تأهل أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الجونة، اليوم الثلاثاء على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لخوض مباراة الجونة في الدوري

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.