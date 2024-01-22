الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند|محمد صلاح بطل رحلة السير على الأشواك مع الجماهير.. تشكيل المنتخب أمام الرأس الأخضر الأكثر بحثًا في مصر

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات القليلة الماضية، ما بين سياسية واجتماعية ورياضية وفنية، فضلًا عن أخبار الحرب في قطاع غزة، وترصد الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

لو فاتك التريند| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.. وتسليم أول 3 أبراج بالعاصمة الإدراية

محمد صلاح بطل رحلة السير على الأشواك مع جماهير الكرة المصرية

دائما ما تشهد مشاركات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أحداثا مثيرة للغاية، للمزيد اضغط هنا.

 

تشكيل المنتخب أمام الرأس الأخضر.. الأكثر بحثًا في مصر (تحليل بيانات)

حازت مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، اليوم الإثنين، في نهائيات أمم إفريقيا، على الاهتمام الأكبر بين مستخدمي محرك البحث "جوجل" في مصر، للمزيد اضغط هنا.

 

هاتريك فيران توريس يقود برشلونة لإسقاط ريال بيتيس في الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 4 / 2 مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، للمزيد اضغط هنا.

 

توجيه عاجل من الرئيس بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع ديميتريس كوبيلوزوس، رئيس مجلس إدارة مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية للبنية التحتية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولي الشركة، للمزيد اضغط هنا.

 

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن الصعوبات الكبيرة التي تواجه طهران بعد تصاعد التوتر في المنطقة بسبب العدوان على قطاع غزة وتصعد الحوثيين في البحر الأحمر ، للمزيد اضغط هنا.

 

رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا تطلب إجراءات رادعة للعنصرية فى الملاعب

طالب عمر بيكلز، رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بإنجلترا، بضرورة وضع إجراءات رادعة لمكافحة العنصرية في الملاعب، معتبرًا أن اللاعبين غير مقتنعين بأن العقوبات الموجودة حاليًا كافية لردع هذه السلوكيات، للمزيد اضغط هنا.

 

لو فاتك التريند جماهير الكرة المصرية مصر الرأس الأخضر جماهير ليفربول

مواد متعلقة

بعد تصدره التريند.. كيف واجه الزعيم عادل إمام الفكر المتطرف بالفن؟

بعد تصدره التريند.. أمير عيد يكشف أسرار عن حياته الخاصة

الأكثر قراءة

عاجل.. «4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

"لقوه مع بنتهم في الشقة"… ضبط سيدة وزوجها طعنا طالبا بالدقهلية

قناة السويس تتدخل وتنقذ سفينة تعرضت لهجوم فى البحر الأحمر

تقرير الطب الشرعي يثبت مواقعة طبيب التجميل لشقيقة زوجته بالإكراه

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة