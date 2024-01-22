لو فاتك التريند|محمد صلاح بطل رحلة السير على الأشواك مع الجماهير.. تشكيل المنتخب أمام الرأس الأخضر الأكثر بحثًا في مصر

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات القليلة الماضية، ما بين سياسية واجتماعية ورياضية وفنية، فضلًا عن أخبار الحرب في قطاع غزة، وترصد الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

محمد صلاح بطل رحلة السير على الأشواك مع جماهير الكرة المصرية

دائما ما تشهد مشاركات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أحداثا مثيرة للغاية، للمزيد اضغط هنا.

تشكيل المنتخب أمام الرأس الأخضر.. الأكثر بحثًا في مصر (تحليل بيانات)

حازت مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، اليوم الإثنين، في نهائيات أمم إفريقيا، على الاهتمام الأكبر بين مستخدمي محرك البحث "جوجل" في مصر، للمزيد اضغط هنا.

هاتريك فيران توريس يقود برشلونة لإسقاط ريال بيتيس في الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 4 / 2 مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، للمزيد اضغط هنا.

توجيه عاجل من الرئيس بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع ديميتريس كوبيلوزوس، رئيس مجلس إدارة مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية للبنية التحتية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولي الشركة، للمزيد اضغط هنا.

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن الصعوبات الكبيرة التي تواجه طهران بعد تصاعد التوتر في المنطقة بسبب العدوان على قطاع غزة وتصعد الحوثيين في البحر الأحمر ، للمزيد اضغط هنا.

رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا تطلب إجراءات رادعة للعنصرية فى الملاعب

طالب عمر بيكلز، رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بإنجلترا، بضرورة وضع إجراءات رادعة لمكافحة العنصرية في الملاعب، معتبرًا أن اللاعبين غير مقتنعين بأن العقوبات الموجودة حاليًا كافية لردع هذه السلوكيات، للمزيد اضغط هنا.