هاتريك فيران توريس يقود برشلونة لإسقاط ريال بيتيس فى الدورى الإسبانى

فاز فريق برشلونة على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 4 / 2 مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم برشلونة بهدفين سجلهما فيران توريس في الدقيقتين 20 و48، وتعادل إيسكو لأصحاب الأرض بهدفين في الدقيقتين 56 و59.

وأضاف جواو فيليكس الذي شارك بديلا في الشوط الثاني الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 90 قبل أن يكمل فيران توريس الهاتريك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث خلف جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بينما يتصدر ريال مدريد قمة الترتيب برصيد 51 نقطة بعد فوزه المثير أيضا على ألميريا بنتيجة 3 / 2 في وقت سابق مساء الأحد.

أما ريال بيتيس تكبد خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وبادر بيتيس بالهجوم سعيا لإحراز هدف مبكر يربك الضيوف، حيث أضاع لويز هنريكي فرصة مؤكدة، بعد مرور أربع دقائق ثم سدد لاعب الوسط مارك روكا بجوار القائم.

ووسط صحوة أصحاب الأرض باغت برشلونة منافسه بهدف سجله فيران توريس بعد تمريرة متقنة من زميله بيدري، وبعدها سدد روبرت ليفاندوفسكي كرة في جسد حارس مرمى بيتيس.

تبادل الفريقان المحاولات الهجومية حيث سدد إيسكو كرة ضعيفة في أحضان إيناكي بينيا حارس مرمى برشلونة،بينما حرم القائم المهاجم الشاب لامين يامال من تسجيل هدف ثان لبرشلونة في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل ليفاندوفسكي هدفا لكن فرحته لم تكتمل بتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وأشارت بوجود تسلل ضد المهاجم البولندي.

بدأ برشلونة الشوط الثاني بسيناريو مثالي حيث سجل فيران توريس الهدف الثاني له ولفريقه بعد مرور ثلاث دقائق مستفيدا من كرة زميله لامين يامال التي ارتدت من القائم.

وانتفض فريق بيتيس واندفع نحو مرمى برشلونة بشراسة حيث سدد نبيل فقير كرة في أحضان الحارس إيناكي بينيا،وبعدها نجح إيسكو في تقليص الفارق بهدف أول مستغلا خطأ مشتركا بين بينيا وزميله رونالد أراوخو.

وبعد أقل من ثلاث دقائق أضاف إيسكو الهدف الثاني ومنح فريقه التعادل بهدف أشارت تقنية الفيديو إلى صحته.

تساوت الكفتان وسعى الفريقان لانتزاع الفوز حيث سدد فيران توريس كرة فوق العارضة ورد لويز هنريكي مهاجم بيتيس بتسديدة خطيرة بجوار القائم.

في آخر ربع ساعة دفع تشافي هرنانديز مدرب برشلونة بالثلاثي فيرمين لوبيز وفيتور روكي وجواو فيليكس من على مقاعد البدلاء، وساهم الثلاثي في قلب الموازين وكافأوا مدربهم على الدفع بهم في وقت حاسم.

ومن هجمة منظمة وسريعة تبادل فيرمين لوبيز وفيران توريس الكرة مع فيتور روكي قبل أن تصل إلى جواو فيليكس ليسدد على يمين الحارس مسجلا الهدف الثالث في توقيت قاتل.

احتسب الحكم ثماني دقائق وقت بدل ضائع، أضاف خلالها فيران توريس الهدف الرابع من انفراد تام ليؤمن انتصار برشلونة ويمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق الدفاع عن اللقب.

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