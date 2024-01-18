كأس الملك: تغييرات بالجملة فى تشكيل برشلونة لمواجهة سالامانكا

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة أونيونيستاس سالامانكا في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويفتقد برشلونة جهود مدافعه رونالد أراوخو بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الفريق أمام الريال ببطولة السوبر الإسباني.

وكان برشلونة قد تعرض للخسارة أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويسعى تشافي مدرب برشلونة، لتحقيق نتيجة إيجابية في كأس الملك والاستمرار بالمسابقة، بعد خسارة لقب السوبر الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة أمام سالامانكا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: سيرجي روبرتو - كوندي - كريستنسن - بالدي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز - روميو - دي يونج.

خط الهجوم: فيران توريس - مارك جويو - جواو فيليكس.

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