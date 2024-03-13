قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، مدينة نابلس ومخيم بلاطة المجاور لها.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة عن شهود عيان، أن اقتحام المدينة سبق اقتحام مخيم بلاطة بدقائق معدودة، قبل أن تحاصر القوة إحدى العمارات، مشيرة إلى أن قوة عسكرية مؤللة تمركزت قبالة مدرسة جردانة، وطلعة إسو.

وفي مخيم بلاطة، شوهدت عدة آليات وجرافة عسكرية تقتحم حارة الحشاشين تزامنا مع سماع إطلاق نار كثيف.

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي

وفي وقت سابق استشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 159 يوما.

وعلى آخر الأحداث، أفادت مصادر صحية ومحلية بالقطاع، بارتقاء شهيدين وإصابة 4 أطفال من جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الدرج شمال مدينة غزة.

واستشهد عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا في شارع صلاح الدين شرق حي الزيتون.

وتحدثت مصادر محلية عن إصابة عدد من المواطنين وفقدان آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الصحابة بمدينة غزة.