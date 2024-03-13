الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، مدينة نابلس ومخيم بلاطة المجاور لها.

 

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة عن شهود عيان، أن اقتحام المدينة سبق اقتحام مخيم بلاطة بدقائق معدودة، قبل أن تحاصر القوة إحدى العمارات، مشيرة إلى أن قوة عسكرية مؤللة تمركزت قبالة مدرسة جردانة، وطلعة إسو.

 

وفي مخيم بلاطة، شوهدت عدة آليات وجرافة عسكرية تقتحم حارة الحشاشين تزامنا مع سماع إطلاق نار كثيف.

 

txt

إحصائية صادمة عن عدد الأطفال الشهداء فى غزة

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي

وفي وقت سابق استشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 159 يوما.

 

وعلى آخر الأحداث، أفادت مصادر صحية ومحلية بالقطاع، بارتقاء شهيدين وإصابة 4 أطفال من جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الدرج شمال مدينة غزة.

 

واستشهد عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا في شارع صلاح الدين شرق حي الزيتون.

 

وتحدثت مصادر محلية عن إصابة عدد من المواطنين وفقدان آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الصحابة بمدينة غزة.

 

 

الإحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس مخيم بلاطه قوة عسكرية قصف مدفعي إسرائيلي غزة

مواد متعلقة

مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان 2024

أسعار الذهب اليوم عيار 21 في مصر الاثنين 11 مارس 2024

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الاثنين 11 مارس 2024

العراق يعلن إطلاق المرحلة الثالثة من عمليات "وعد الحق" لملاحقة بقايا داعش

فلسطين: بناء بؤرة استعمارية جديدة فى الأغوار اختبار لمصداقية الموقف الدولى الرافض للاستيطان

"الأعيان الأردنى": العدوان الإسرائيلى على غزة أبشع جريمة حرب شهدها التاريخ

إعلام عبرى: مساعدات الرئيس الأمريكى تعيد إحياء حركة حماس

شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال منازل فى مخيم النصيرات وسط غزة

الأكثر قراءة

4 قرارات لمحافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 13-3-2024 فى البنوك

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الصاغة

عاجل.. إسرائيل تكشف خطتها الأمنية لأول صلاة جمعة فى المسجد الأقصى برمضان

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

صورة الغزو.. ماذا سيحدث إذا بدأت إسرائيل العملية البرية فى رفح؟

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"