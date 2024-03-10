الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فلسطين: بناء بؤرة استعمارية جديدة فى الأغوار اختبار لمصداقية الموقف الدولى الرافض للاستيطان

جريدة الدستور

أدانت وزارة  الخارجية الفلسطينية إقدام مستعمرين وشروعهم بإقامة  بؤرة استيطانية في عين الساكوت بالأغوار الشمالية، وقيامهم بتحركات استعمارية للسيطرة على المنطقة المحيطة بها.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، ذلك إمعانا إسرائيليا رسميا في السيطرة على مزيد الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافيًا على الأرض.

إقامة هذه البؤرة تحدٍ سافر لإرادة السلام الدولية والإجماع الدولى على ضرورة حل الصراع بالطرق السياسية

ورأت الخارجية الفلسطينية أن إقامة هذه البؤرة تحدٍ سافر لإرادة السلام الدولية والإجماع الدولي على ضرورة حل الصراع بالطرق السياسية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ويقف خلف هذا الانتهاك الصارخ ليس فقط المنظمات والجمعيات الاستيطانية الاستعمارية وإنما وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف أمثال سموتريتش وبن غفير.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن نتنياهو يسعى للحفاظ على ائتلافه الحاكم من خلال إعطاء ومنح المزيد من جوائز الترضية لشركائه الفاشيين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، ما يعكس هشاشة الموقف الدولي الرافض للاستيطان طالما لا يتم ترجمته إلى أفعال وخطوات عملية وعقوبات رادعة تجبر إسرائيل على وقفه فورًا. 

 

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت سلسلة من الاقتحامات في غزة

استشهاد عدد من الفلسطينيين إثر قصف على مخيم النصيرات

وفي وقت سابق، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأحد، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدد من منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

يأتي هذا فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و45 شهيدًا. 

وقال بيان صادر عن صحة غزة إن العدوان أسفر عن تسجيل 72 ألفًا و654 إصابة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 85 شهيدًا و130 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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