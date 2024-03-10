الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فلسطين: المواقف الإسرائيلية تعكس عمق التمرد الإسرائيلى على القانون الدولى

غزة
غزة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية  إن المواقف الإسرائيلية تعكس عمق التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي، والإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين وقواعد الحرب، في ترجمة لعقلية استعمارية، انتقامية، وعنصرية، لا ترى في قتل المدنيين وإبادتهم خرقًا للقانون الدولي.

المطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين

وأضافت الخارجية الفلسطينية  في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن نوايا إسرائيل وأركان حربها وإصرارها تعكس على عدم الالتزام بالقرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين، وترفض تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية بوعي وعن سبق إصرار وتعمد.

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قواعد الحرب الخاصة بحماية المدنيين

وطالبت الخارجية الفلسطينية  بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وأركان حكمها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وقواعد الحرب الخاصة بحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية كالتزام قانوني وأخلاقي يقع قبل كل شيء على عاتق القوة القائمة بالاحتلال.

وقالت إن الأوان قد آن لصحوة دولية قانونية وأخلاقية جدية تضع حدًا لاختطاف إسرائيل كامل قطاع غزة وسكانها، ووضع حد لاختطاف إرادة السلام الدولية كرهينة للمساومة والمقايضة.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة

وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31045 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72654 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 85 مواطنًا، وإصابة 130 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، فيما أن حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 25 شهيدًا.

قطاع غزة المدنيين إسرائيل وزارة الخارجية الفلسطينية التمرد الإسرائيلي

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