الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حزب الله يؤكد استهداف مستعمرة ميرون الإسرائيلية بعشرات الصواريخ

جريدة الدستور

كشف  حزب الله اللبناني، اليوم، عن استهداف مستعمرة ميرون الإسرائيلية بعشرات الصواريخ ردًا على الاعتداء على القرى الجنوبية اللبنانية.

وقال حزب الله، في بيان صحفي دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة سلم واستشهاد العائلة ‏قصفت المقاومة الإسلامية صباح اليوم مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. 

قصف المدفعية الإسرائيلية

وفي وقت سابق أكدت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن العدو الإسرائيلي صعّد الليلة الماضية من تعدياته، حيث أغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة خربة سلم ما أدى إلى ارتقاء 3 أشخاص من عائلة واحدة، وقد نعتهم المقاومة الإسلامية ببيان رسمي، كما سقط ثمانية جرحى نقلوا إلى المستشفى بينهم حالة خطرة.

وأوضحت الوكالة: عملت فرق الدفاع المدني على رفع الأنقاض والركام طيلة الليل لانتشال جثامين القتلى وعملوا كذلك على إزالة آثار الدمار والركام من على الطرق، كما تضرر عدد كبير من المنازل في بلدتي خربة سلم والصوانة من جراء الغارة المعادية، وألحقت أضرارًا جسيمة بالممتلكات والمزروعات والبنى التحتية وخصوصًا شبكتي الكهرباء والمياه.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد منتصف الليلة الماضية أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة.

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الحدودية المتاخمة للخط الأزرق

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور وأطلق الجيش الإسرائيلي طيلة الليل الفائت القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

يذكر أنه  تعرض محيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام وعلما الشعب ورامية لقصف مدفعي متقطع، قائلة: "العدو الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والبستان من مواقعه المتاخمة للخط الأزرق".

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