الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال منازل فى مخيم النصيرات وسط غزة

جريدة الدستور

استشهد عدد من  المواطنين وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأحد، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

استهدفت منازل المواطنين في مخيم النصيرات

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 مواطنين من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو واعتقلت كلا من: قصي محمود بدوان، وسليم محمد خضور، ومهند سامر الشيخ، ومحمد سلیم خضور أبوسليم، وسلیمان أحمد خضور، وعبدالوهاب الخضور، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

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مدينة رفح جنوب قطاع غزة 

وأفادت المصادر باستشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين، في قصف للاحتلال مركبة على طريق صلاح الدين في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأشارت مصادر طبية إلى وصول جثامين أكثر من 37 شهيدا، و118 جريحا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة وسط القطاع خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع قصف مدفعي لمنازل المواطنين.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلا لعائلة أبوناصر في مشروع بيت لاهيا شمالي غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة

وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 31045 شهيدا، وإصابة 72654 آخرين، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

واكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن نوايا إسرائيل وأركان حربها وإصرارها تعكس على عدم الالتزام بالقرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين، وترفض تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية بوعي وعن سبق إصرار وتعمد.

الاحتلال مخيم النصيرات قطاع غزة مدينة رفح إسرائيل

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