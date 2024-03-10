كتائب القسام: تفجير منزل تم تفخيخه مسبقًا في قوة إسرائيلية

أكدت كتائب القسام، اليوم الأحد، إن مقاتليها أكّدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، تفجير منزل تم تفخيخه مسبقًا في قوة إسرائيلية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأشارت، في بيان، إلى الاشتباك مع قوة إسرائيلية أخرى داخل نفق وتحقيق إصابات بعدد من جنودها.

كما لفتت إلى قتل جندي من سلاح الهندسة بطلق ناري في رأسه في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

استشهاد العشرات إثر تواصل العدوان على قطاع غزة

وفي وقت سابق استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال على مناطق مختلفة وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ156 للعدوان المتواصل على القطاع.

وقالت مصادر صحفية، إن 15 شهيدا ارتقوا وأصيب العشرات، في قصف للاحتلال على خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت المصادر باستشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، في قصف للاحتلال مركبة على طريق صلاح الدين في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأشارت مصادر طبية إلى وصول جثامين أكثر من 37 شهيدا، و118 جريحا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة وسط القطاع خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع قصف مدفعي لمنازل المواطنين.

استهداف جيش الاحتلال للمواطنين

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية إن 5 مواطنين استشهدوا، وأصيب العشرات، عقب استهداف جيش الاحتلال مواطنين خلال انتظار وصول المساعدات قرب دوار الكويت في حي الزيتون غرب مدينة غزة، وتم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلا لعائلة أبو ناصر في مشروع بيت لاهيا شمالي غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30960 شهيدا، و72524 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.