الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة في غزة لـ25

جريدة الدستور

أكدت وزارة  الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدًا، وذلك وفقا لبيان صادر عن "صحة غزة"، اليوم الأحد، قال إنّ 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

وأفاد البيان، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و45 شهيدًا، و72 ألفًا و654 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و45 شهيدًا

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و45 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال بيان صادر عن صحة غزة، اليوم الأحد، إن العدوان أسفر عن تسجيل 72 ألفًا و654 إصابة.

وأضاف أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 85 شهيدًا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

 

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مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة (فيديو)

جريفيث: نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة

وكان منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث، قد حذّر من أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة وأن الأطفال يموتون جوعًا، فيما تدخل الأعمال العدائية في القطاع شهرها السادس.

وقال جريفيث: مجتمع العمل الإنساني على دراية بما يتعين عمله لإنقاذ الأرواح في غزة ولكننا بحاجة إلى الظروف والضمانات المناسبة، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والامتثال التام لقواعد الحرب، وتوفر نقاط دخول إضافية إلى القطاع والمزيد من طرق الإمداد وسعة التخزين في غزة وتحسين حماية قوافل الإغاثة. وتشمل تلك الظروف أيضًا، الحركة الحرة والآمنة للإمدادات الإنسانية عبر نقاط التفتيش، وإصلاح الطرق، وإزالة العبوات غير المنفجرة، وتعزيز دور القطاع التجاري.

 

وزارة الصحة الفلسطينية غزة سوء التغذية الجفاف صحة غزة العدوان الإسرائيلى

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