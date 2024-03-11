يحرص الشباب المقبلين على الزواج مع أول يوم في شهر رمضان المبارك معرفة أسعار الذهب اليوم عيار 21 في مصر الاثنين 11 مارس 2024 عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر في جميع الأعيرة، حيث فقد المعدن النفيس حوالي 70 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 في مصر الاثنين 11 مارس 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم عيار 21 الإثنين 11 مارس 2024، وقد عادت أسعار الذهب إلى التعافي مرة أخرى بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه الأسبوع الماضي.

سعر جرام الذهب في مصر بيع وشراء

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين في مصر عيار 24 مستوى 3685 جنيه للبيع و3600 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 18 نحو 2700 جنيهً للشراء و2743 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل عيار 21، المفضل لدى عامة الشعب المصري، نحو 3225 جنيها للبيع و 3150 جنيه للشراء، مقابل نحو 3210 جنيهات للشراء و3260 جنيهًا للبيع، أمس وفقًا لمنصات رصد أسعار المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر جرام عيار 18 عند 2742.8 جنيه للبيع، مقابل 2700 جنيه للشراء.، يتراوح سعر عيار 18 بالمصنعية بين 2890 و2940 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 صباح اليوم عند 2139.4 جنيه للبيع، مقابل 2100 جنيهات للشراء، ويباع بالمصنعية ما بين 2100 و2150 جنيها.

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب على ارتفاع أمس الاحد لتحقق أكبر قفزة أسبوعية لها في خمسة أشهر في آخر أيام الأسبوع، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى تاريخي، حيث عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الرهانات على خفض أسعار الفائدة في منتصف العام، قبل تقرير الوظائف الرئيسية في الولايات المتحدة وقد ارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.9% إلى 2183 دولارًا للأوقية.

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سعر الذهب اليوم بالدولار

فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنحو 0.10% إلى 2177 دولارًا للأوقية. ليظل قريبًا من ذروة قياسية عند 2164.09 دولار سجلها نهاية الاسبوع الماضي وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.08% إلى 102.852 نقطة.