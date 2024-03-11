كشفت الشهر العقاري مواعيد العمل خلال شهر رمضان هو ما يهم قطاع كبير من المواطنين خلال شهر رمضان 2024 الذي يهل علينا خلال ساعات، حيث يتم تقوم مكاتب الشهر العقاري بتحديد مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان كل عام.

مواعيد عمل الشهر العقاري خلال رمضان

وأعلنت مكاتب مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان 2024 ومكاتب التوثيق على مستوى محافظات مصر خلال شهر رمضان لتبدأ من التاسعة صباحًا حتى وحتى الثانية والنصف ظهرا خلال الشهر.

العمل داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق سيكون كل أيام الأسبوع، فيما عدا الجمعة.

خدمات عمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق خلال رمضان

ويقدم الشهر العقاري خلال شهر رمضان خدمات الكترونية عبر بوابة مصر الرقمية لاتستدعي التوجه الي مكاتب الشهر العقاري حيث يبلغ عدد الخدمات ٢٢ خدمة مقسمة الي ١٦ خدمة توثيق و٦ خدمات شهر.

خدمات الشهر العقاري الالكترونية خلال شهر رمضان

وتقدم مكاتب العمل خلال مواعيد عملها في شهر رمضان عدد من الخدمات الإلكترونية الأولى بالدخول على الموقع الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية بعدها ادخال كافة بيانات أطراف التعامل وفقًا للمعاملات المحددة التي يختارها، ثم سداد الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، واخيرا اختيار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لأحد فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته.

موعد للتقديم لوظائف الشهر العقاري 2024

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقديم لـ وظائف الشهر العقاري 2024، والتي تشتمل على مهندس تخصص كهرباء ومهندس حاسبات ومهندس الإلكترونيات والاتصالات ومهندس تخصص مساحة ومهندس تخصص مدني وباحث قانون، موضحًا أن التقديم يتم من خلال بوابة الوظائف الحكومية إلكترونيًا.

وضمن وظائف الشهر العقاري 2024، وظيفة مهندس حاسبات والتي تشترط المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل، والقدرة على إنجاز العمل المسند إليه في الوقت المناسب وفق معايير الجودة والتواصل مع الرؤساء والزملاء لسرعة الإنجاز بالشكل الأمثل، فضلا عن القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.