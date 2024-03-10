العراق يعلن إطلاق المرحلة الثالثة من عمليات "وعد الحق" لملاحقة بقايا داعش

أطلقت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من عمليات "وعد الحق"، من أجل ملاحقة بقايا تنظيم داعش.

وأوضح بيان للقيادة المشتركة في العراق: بالتزامن مع العمليات المستمرة حاليا في قاطعي عمليات ديالى وجزيرة وادي الثرثار في صلاح الدين، في هذه المرحلة التي حققت نتائج مثمرة، بتدمير أوكار ومضافات العدو وأسلحته ومعداته وتجهيزات مختلفة، كما شهدت ضربات جوية دقيقة آخرها بعد منتصف ليلة أمس السبت، وقتل مفرزتين إرهابيتين- شرعت قطعات قيادات عمليات صلاح الدين وكركوك وشرق صلاح الدين (الطوز)، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، فجر اليوم الأحد، فى المرحلة الثالثة من عمليات وعد الحق في صلاح الدين وكركوك.

وأشار البيان: هذه العمليات الواسعة تأتي وفق معلومات استخبارية دقيقة، وتواجد ميداني للقوات الأمنية المختلفة واندفاعها البطولي، وإصرارها على ملاحقة جميع مفارز الإرهاب الخائبة المهزومة، وبإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الوكالات والدوائر الأمنية والساندة.

وانطلقت المرحلة الثالثة من العمليات فى صلاح الدين وكركوك

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السودانى

وفي وقت سابق، صرّح رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بأن إنهاء وجود التحالف الدولي في بلاده لا يعني القطيعة مع الدول المساهمة فيه، ومن ضمنها الولايات المتحدة.

وقال السوداني، خلال حضوره ملتقى الرافدين للحوار 2024، الذي افتتح تحت شعار "مستقبل الإنسان.. أزمات وتحوّلات" ويستمر ثلاثة أيام، إن "وجود التحالف الدولي في العراق مبني على دعوة من الحكومة العراقية، وينتهي باتفاق على ترتيب هذا الوجود، وهذا ما يحصل في اللجنة العسكرية الثنائية".

وأضاف: إن "داعش" لا يمثل تهديدًا لأمن الدولة، وأجهزتنا الأمنية على مستوى عالٍ من الجهوزية، ودول المنطقة صارت تستعين بمعلوماتنا ضد الإرهاب وشبكاته.

وذكر السوداني: لقد شكلنا 3 لجان لتقييم خطر داعش، ومتابعة الظروف العملياتية، وتقييم قدرات الأجهزة الأمنية، والنتائج تُرفع إلى الحكومة، ونتفق على جدول زمني لإنهاء وجود التحالف.

المواجهة مع تنظيم "داعش"

وفي ديسمبر 2017، وبعد نحو أربع سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش"، أعلن العراق عن تحرير كامل أراضيه من التنظيم، الذي كان يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.