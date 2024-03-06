الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الشهر العقاري ينفي شائعة الربط بوحدات تنفيذ الأحكام

الشهر العقاري
الشهر العقاري

تداولت بعض المواقع الإلكترونية خبرًا مفاده ربط مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوحدات تنفيذ الأحكام الجنائية، وأنه سيتم الكشف عن الأحكام الجنائية الصادرة ضد كل من يتوجه للشهر العقاري والتوثيق ليتم التحفظ عليه حال تبين صدور أحكام جنائية ضده.

 

ومن جهتها نفت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ما تداولته تلك المواقع، مؤكدة أنه خبر كاذب ولا أساس له من الصحة.

 

وأهابت وزارة العدل بالجميع، تحري الدقة وعدم نشر وتداول الشائعات والالتزام بما يتم نشره على الصفحات الرسمية لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يطلق مثل هذه الشائعات. 

ربط مصلحة الشهر العقاري تنفيذ الأحكام الأحكام الجنائية ربط مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوحدات تنفيذ الأحكام وزارة العدل

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